ELEZIONI / A VALLE CASTELLANA RESTA SINDACO CAMILLO D'ANGELO, DOPPIATO L'AVVERSARIO

Lo ha praticamente doppiato alle urne scivolando facilmente verso la vittoria finale. Come da previsioni, a Valle Castellana resta in sella a Palazzo di città il sindaco Camillo D'Angelo che può ufficialmente iniziare il suo secondo mandato. Ha vinto su Massimiliano Gramenzi. Praticamente quasi tutti gli aventi diritto si sono recati ieri a scegliere tra D'Angelo e Gramenzi: per quanto riguarda gli elettori residenti si parla di 726 su 799, pari al 66,28%