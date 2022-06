ELEZIONI / A CROGNALETO ORLANDO PERSIA E' UFFICIALMENTE IL NUOVO SINDACO, IL TRICOLORE AL CIMITERO DAL PAPA' EX CONSIGLIERE COMUNALE

Ora che le operazioni di scrutinio si sono concluse per tutte e sette le sezioni, si può ufficialmente dire che il nuovo sindaco di Crognaleto è Orlando Persia. Sul totale di 1008 elettori hanno votato in 721, pari al 71,53%. 10 le schede nulle e 10 le schede bianche sortite dallo spoglio. L'eredità del Comune di Crognaleto passa, dunque, dal tre volte sindaco Giuseppe D'Alonzo al suo ex vice ed assessore, Orlando Persia. Una vittoria che sottolinea come il Centrosinistra abbia vinto, di fatto, solo qui a Crognaleto reggendo la barra grazie allo straordinario lavoro fatto in questi anni proprio dall'uscente e dallo stesso Persia, suo braccio destro in tre mandati, a differenza di altre località tornate al voto. Emozionante la decisione del neo sindaco di recarsi al cimitero per portare la fascia tricolore sulla tomba del papà Dante, scomparso anni fa e che è stato un punto di riferimento per la comunità di Crognaleto come attivista politico ed ex consigliere comunale.