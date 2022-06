ELEZIONI / ORE 16: LA STRADA SEMBRA SEGNATA: VINCONO GLI USCENTI, I TERAMANI NON CAMBIANO E RICONFERMANO LE FASCE TRICOLORI

ORE 16 / Anche se i sigilli alle urne sono stati tolti solo due ore fa, si può già affermare senza problemi che vince la continuità, nel Teramano. All'insegna del più classico "Squadra che vince non si cambia", gli elettori hanno deciso di non cambiare. Anche se i numeri della partecipazione al voto non sono stati esaltanti, i cittadini di Martinsicuro, Tortoreto e Valle Castellana hanno riconfermato i primi cittadini in carica. Non c'è stata partita a Valle Castellana, dove D'Angelo ha vinto con una percentuale che sfiora il 70 per cento, ma neanche a Tortoreto, dove si pensava che la D'Amelio, più che Carusi, potesse mettere in difficoltà Piccioni. Invece, il primo cittadino uscente non ha avuto alcuna difficoltà. A Martinsicuro, in molti si dicevano convinti di un ballottaggio, tra Vagnoni e uno dei suoi competitors, ma le urne hanno dato una risposta diversa, riaffidando la fascia tricolore a Massimo Vagnoni senza bisogno di ballottaggio.