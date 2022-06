FOTO-VIDEO/ GRANDE PARTECIPAZIONE PER IL RITORNO DELLA PROCESSIONE ALLA PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO

Un successo il ritorno della processione, dopo 60 anni, nella parrocchia di Sant'Antonio andata in scena oggi pomeriggio come nelle migliori e tanto ricercate tradizioni della città di Teramo. Residenti e cittadini pieni di gioia hanno accompagnato la statua di Sant'Antonio con il Vescovo, don Antonio Ginaldi e i parroci del centro. Presente anche il Sindaco. Un momento importante di condivisione con tutta la comunità che ha partecipato al rito religioso con grande slancio. Almeno 500 i fedeli che hanno fatto il giro delle vie a ridosso della parrocchia. Anche i balconi sono stati allestiti per l'occasione.

GUARDA IL VIDEO QUI