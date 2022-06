CGIL/ MAURIZIO LANDINI A TERAMO PER PARLARE DI PACE, POVERTA' E DI PROGETTI FUTURI

Giovedì 16 Giugno alle ore 9:30 c/o lo stabilimento ex-VILLEROY in Via Gammarana a Teramo, si svolgerà l’assemblea pubblica delle delegate e dei delegati della CGIL di Teramo.

"Assieme alle Associazioni, rifletteremo su Pace, Lavoro, Democrazia, Giustizia Sociale, Sviluppo del Paese e del Territorio - evidenzia la Cgil di Teramo - “CAMMINIAMO INSIEME” per realizzare una nuova grande alleanza per riconoscere e promuovere il valore assoluto ed universale della Pace, per combattere vecchie e nuove povertà, per un lavoro stabile e dignitoso, per un giusto salario. “CAMMINIAMO INSIEME” perché l'esperienza del passato incontri il presente e progetti il futuro.

“CAMMINIAMO INSIEME” verso la manifestazione nazionale che si terrà il 18 giugno 2022 alle ore 10 in Piazza del Popolo a Roma". Introdurrà il segretario generale della Cgil di Teramo: Giovanni Timoteo, coordina Natascia Innamorati, le conclusioni saranno affidate a Maurizio Landini segretario generale della Cgil.