A SANT'ONOFRIO TORNA L'APERIPOST, VENERDI 17 GIUGNO

Venerdì 17 giugno a Sant'Onofrio torna, come ogni anno dal 2015, l'Aperipost, lo Street Music Show in via Mirabilii: un concentrato di buona musica, buon cibo e tanto divertimento sotto le stelle. Organizzato dalla Pro Loco Sant’Onofrio e dintorni, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Campli, l’Aperipost 2022 ripropone la formula originale dei concerti e dei dj set diffusi lungo la via centrale di Sant’Onofrio, a cui si aggiunge la partecipazione straordinaria di Roppoppò il Cantastorie.



Il programma prevede 5 punti musica con i dj e i vocalist della Matteo Periodico Crew, i Senso Unico Live Band (musica italiana e internazionale), Paolo Di Berardo dj (Classic house vinyl selection), Davide Talucci Trio in concerto (multicover di grandi cantautori italiani) e il gruppo rock Mistreated.



Durante la serata, che inizierà alle ore 20, si potranno gustare aperitivi, menù e cocktails speciali nei bar e ristoranti del centro che, per l'occasione, hanno preparato anche allestimenti e feste a tema.



“L’Aperipost – dichiara il sindaco di Campli Federico Agostinelli – è ormai un appuntamento classico della nostra estate e quest’anno aprirà, di fatto, il calendario degli eventi con un programma musicale di qualità, adatto a tutti i gusti, dai giovani alle famiglie. Ringrazio la Pro Loco Sant’Onofrio e dintorni nella persona del presidente Mario Zivelli e tutto il direttivo, per aver inserito nel programma delle attività questa manifestazione, che, voglio ricordarlo, non si è mai fermata, neanche durante la pandemia, a dimostrazione che Sant’Onofrio è e rimane il centro commerciale più vivace del nostro territorio e un punto di riferimento anche per i comuni limitrofi”.