ARRIVA "ESPLORIAMO INSIEME", LA GUIDA TURISTICA DI TERAMO CHE SI SFOGLIA...CON IL QRCODE

Mentre l'app Scopri Teramo si arricchisce di ulteriori contenuti a cominciare dalle traduzioni in inglese a cura degli studenti teramani, arriva un altro prodotto editoriale per promuovere il Comune. Si chiama “Esploriamo Insieme” ed è la nuova guida cartacea dotata di qrcode, dedicata interamente alla città: formato tascabile, quadrato,10x10, che si potrà trovare in 500 copie presso bar e attività di somministrazione e, non appena aprirà i battenti, presso lo Iat al piano terra di Palazzo Delfico su via Carducci. Il Comune ha contribuito con circa 2mila euro alla pubblicazione della guida a cura della società Imago Comunicazione srl: si tratta di una “proposta di promozione del territorio con l’obiettivo di far evolvere la tradizionale guida turistica cartacea in un prodotto multimediale a lettura aumentata, attraverso i qr-code che permettono un alto grado di interazione con l’utente”. “Esploriamo Insieme” tramite qr-code permette di collegarsi a una pagina web generata dal sistema; mostrare un video; ascoltare audio guide; tradurre in lingua inglese i contenuti del cartaceo. Viene riservata al Comune di Teramo la quarta di copertina della guida cartacea.