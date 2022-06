GASPARA STAMPA / CARA CARITAS PUOI RIPRISTINARE L'ASPORTO?

Cara Caritas Diocesana,

potreste ripristinare l'asporto?

Si, lo so che può sembrare una richiesta assurda, proprio ora che si è tornati al pranzo in presenza nei locali in via Vittorio Veneto a Teramo.

Si, lo so che c'è posto e ci si può accomodare.

Sì, lo so che la pandemia ha allentato i numeri dei contagi e le conseguenti restrizioni.

Lo so.

Ma ci sono diversi nostri concittadini che di sedersi alla Caritas, per pranzare, non hanno proprio modo. Non hanno forse neanche la forza e il coraggio di quel gesto. E i motivi sono delicati, comprensibili, umani.

No, non si tratterebbe di fare "figli e figliastri", assolutamente no.

Quello che vi chiedono è di poter dare loro la possibilità di portare via quel pranzo. Mangiarlo a casa o ovunque, tranne che lì.

Perchè la fame di dignità resta, anche a stomaco vuoto.

Sarebbe possibile prevedere una quota di pranzi da asporto?

Ve lo chiedono loro.

Ve lo chiediamo anche noi.