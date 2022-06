LA GRANDE ESTATE DI MONTORIO CON: RENGA, MORO, PANARIELLO, IL TRE, PLACIDO, MORELLI, VINCE TEMPERA E MORRICONE

Torna Gran Sasso Live a Montorio al Vomano, per una seconda edizione di livello internazionale, con grandi artisti che si esibiranno nelle piazze e nei luoghi più suggestivi del paese, spettacoli che valorizzeranno le tipicità locali ed eventi per il divertimento di bambini e ragazzi.

“Montorio si prepara a un’estate incredibile. Per la nostra Amministrazione la cultura è centrale per il rilancio economico e sociale del territorio. Per questo continuiamo a investire, con contributi importanti, che consentono la promozione del nostro Comune a livello nazionale”. Lo annuncia il sindaco, Fabio Altitonante.

Dopo il successo della Congiura dei Baroni, il mese di giugno sarà animato da alcune “preview” della manifestazione, dalla Festa di San Vito nella Frazione di Leognano, da Weekend’Arte dal 24 al 26 giugno e dal concerto “Musicalmente” dell’associazione orchestrale Benedetto Marcello, che si esibirà il 30 giugno al Chiostro degli Zoccolanti.

I giovedì estivi saranno poi animati dalla Pro Loco di Montorio con le serate danzanti ai giardini Pellanera. I mercoledì da fine luglio e per tutto il mese di agosto saranno dedicati ai più piccoli, con spettacoli teatrali liberamente ispirati ai maggiori classici di letteratura per l'infanzia, intermezzi musicali e laboratori esperienziali a tema.

Ci saranno poi il concerto della Banda di Montorio, con l’associazione Minervini, la gincana in bici per i bambini, organizzata dall’associazione Abruzzo Bike ASD, “Oltre il muro… i bambini e la street art”, organizzato dalla Pro Loco di Montorio e giochi da strada per bambini. Nel calendario della manifestazione ci sono anche la Festa della B.V. Maria a Villa Brozzi e la Festa di San Gabriele lungo viale Settembrini.

Il mese di agosto sarà dedicato ai big della musica e del teatro italiano.

Il 2 agosto nella magica cornice del Lungofiume Michele Placido si esibirà in “Viaggio d’Amore”, un recital teatral-musicale, dedicato ai più grandi poeti dell’Umanità. Il 4 agosto si continua con il teatro, con Giampaolo Morelli in “Scomode Verità e 3 storie vere”, il comedy speech attraverso cui l’attore si racconta al suo pubblico: un monologo irriverente, caustico, pungente e sempre maledettamente sincero. Il costo dei biglietti sarà calmierato grazie al contributo del Comune.

Il 17 agosto il maestro Vince Tempera, noto al grande pubblico anche per essere stato autore di diverse sigle di cartoni animati degli anni settanta e ottanta, tra cui Ufo Robot, Goldrake e Anna dai capelli rossi, al pianoforte, eseguirà le colonne sonore dei film di Fellini, con la partecipazione straordinaria di Sergio Bellotti ed Enrico Santarelli.

Il 25 agosto sarà una serata dedicata ai giovani, con il giovane rapper Il Tre, reduce dal successo dell’album d’esordio Ali, certificato Platino, che fa tappa a Montorio con il suo Ali Black Tour 2022, a ingresso libero.

Venerdì 26 agosto un altro grande concerto: piazza Orsini sarà il palcoscenico di Fabrizio Moro, che torna live con “La mia voce Tour 2022”. Durante il concerto emozionerà il pubblico eseguendo live i brani del suo ultimo lavoro discografico “La mia voce”, che contiene il brano sanremese “Sei tu”, vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e certificato Oro, e tutte le canzoni che hanno segnato le tappe principali del suo percorso. I biglietti, a partire da 23 euro oltre prevendita, sono acquistabili online su ticketone e ciaotickets.

Il 27 agosto è la volta di Giorgio Panariello in “La favola mia”, con tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio, che animeranno piazza Orsini. L’artista racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione. I biglietti, a partire da 23 euro oltre prevendita, sono acquistabili online su ticketone e ciaotickets.

Si continua con i grandi concerti: domenica 28 agosto arriva Francesco Renga in “Estate 2022”, il tour estivo che vedrà il cantante protagonista in tutta Italia. I biglietti, a partire da 23 euro oltre prevendita, sono acquistabili online su ticketone e ciaotickets.

Chiuderà i concerti estivi Andrea Morricone, il 4 settembre in piazza Orsini, con un concerto al pianoforte su musiche di Andrea Morricone e alcune sorprese in onore al padre, il grande maestro Ennio Morricone. L’evento è a ingresso libero.