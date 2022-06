PRATI DI TIVO / FINORI RI-RICORRE… PER BLOCCARE L’INGRESSO DEI PERSIA

Non c’è due senza… Tar. Battuta a parte, è infinita la vicenda dei Prati di Tivo, visto che Finori ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, contro la mancata decisione del Tar. L’imprenditore marchigiano punta ad ottenere una sospensiva che gli consenta di gestire quest’estate gli impianti, proprio mentre la Gran Sasso Teramano si preparava ad affidarli ai fratelli Persia. E adesso? E adesso la storia continua, tra rinvii e ricorsi, in attesa di soluzioni, con un’unica certezza: per ora gli impianti non aprono.