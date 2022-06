IN DUE IN MONOPATTINO SULLA TANGENZIALE: MULTA DI 100 EURO

Protagonisti dell'episodio, sono una donna asiatica residente in Piemonte ed un suo connazionale. Intercettati dalla Polizia, che li ha scortati all'esterno della strada a scorrimento veloce, è scattata una multa di 100 euro: 50 per aver guidato un monopattino elettrico su strade ad esso vietate e 50 per il trasporto del passeggero.

In particolare, il fatto è avvenuto sul raccordo tra "tangenziale del porto di Pescara" e l'autostrada. Con gli agenti della Polizia stradale di Pescara intervenuti, la donna si è giustificata affermando di aver seguito le indicazioni del suo navigatore e di essere a Pescara per trascorrere le vacanze con il suo amico.

Con l'occasione, il Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise ricorda le regole principali, che prevedono, tra l'altro, che il monopattino sia equiparato ai velocipedi (biciclette) e quindi assoggettato alle norme del Codice della Strada, che possa essere guidato solo dai 14 anni in su, con obbligo di indossare il casco fino ai 18 anni, che possa circolare sulle strade urbane dove vige un limite di velocità fino a 50 km/h, nelle aree pedonali e dove sono presenti percorsi misti pedonali-ciclabili e nelle strade extraurbane solo ove è presente una pista ciclabile