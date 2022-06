FOTO / ECCO L'EX SCUOLA CARLO FEBO, PRONTA A META' AGOSTO

E' iniziato il conto alla rovescia per l'apertura dell'ex scuola Carlo Febo di San Nicolò. Se all'interno mancano pochissimi dettagli e l'ascensore, il cantiere ora si concentra principalmente sulle aree esterne: dall'area giochi alla piazzetta centrale fino all'anfiteatro circondato da verde pubblico. Un luogo che, come noto, sarà intitolato al compianto ex presidente della Provincia di Teramo e attivista politico teramano, Ernino D'Agostino, che della condivisione e della partecipazione collettiva aveva fatto il suo modus operandi sia nel suo impegno politico sia in quello amministrativo. I lavori nell'ex scuola Carlo Febo stanno volgendo al termine, intoppi permettendo si confida in una conclusione entro i prossimi due mesi: a metà agosto, quindi, potrebbe scattare l'inaugurazione, Dal 1 luglio inizierà la formazione dei teramani percettori del reddito di cittadinanza che, tramite i PUC, saranno impiegati dall'amministrazione presso tale struttura. Il recupero dell'ex scuola Carlo Febbo arriva a conclusione di un tortuoso processo iniziato anni e anni fa, con tanto di dossier fotografico di denuncia dall'allora consigliere di minoranza Gianguido D'Alberto. Sempre lui, da sindaco, ha lavorato alacremente per recuperare le risorse regionale "perse". Tra meno di due mesi, il degrado e l'abbandono resteranno un ricordo e San Nicolò avrà un centro di aggregazione, spazi per le associazioni, sportelli pubblici per servizi al cittadino come l'anagrafe, ad esempio