PARCHEGGI/ I 22 DIPENDENTI TERCOOP PASSANO CON LA EASY HELP, FIRMATI I CONTRATTI

Al Parco della Scienza, i 22 dipendenti ex Tercoop hanno firmato il contratto di assunzione con la Easy Help, che partirà ufficialmente dal 16 Giugno, data in cui prenderà il via il servizio.

L’assunzione dei lavoratori da parte della società che si è aggiudicata la gestione dei parcheggi scoperti a pagamento in città fa seguito alla firma, lo scorso 19 Maggio, del relativo contratto con la stessa società e per il Sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore al traffico Maurizio Verna rappresenta “un risultato per nulla scontato e raggiunto grazie alla costante interlocuzione tra la Easy Help, il Comune e i sindacati”.

Con il passaggio dei 22 dipendenti dalla Tercoop alla Easy Help si chiude l’iter che dal 16 darà il via alla nuova gestione delle strisce blu, che sarà illustrata in dettaglio domani mattina nella conferenza stampa convocata al Parco della Scienza.