FOTO/ LA DELEGAZIONE NIAF INCONTRA LA PROVINCIA DI TERAMO

È iniziata oggi la visita in Abruzzo della delegazione Niaf, National Italian American Foundation. 27 italoamericani, accompagnati dal chairman della NIAF Robert Carlucci, e dal presidente Robert Allegrini, sono giunti a L’Aquila e sono stati ricevuti a Palazzo dell’Emiciclo dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio. La Niaf è il più importante punto di riferimento per gli oltre 20 milioni di cittadini degli Stati Uniti che vantano origini italiane. Scopo della Niaf, nata nel 1975, è quello di promuovere la storia, la lingua e la cultura dell’Italia negli Usa. Della Fondazione fanno parte imprenditori, uomini della cultura e appartenenti allo star system tutti orgogliosi delle loro origini italiane. La visita è poi proseguita in provincia di Teramo.

“Una presenza importante - ha sottolineato il presidente Marsilio - che rafforza i rapporti con gli abruzzesi emigrati in America e le nuove generazioni italo-americane. Un’iniziativa utile a rinforzare quella voglia di ritorno alle origini che è molto presente tra gli italoamericani d’America, anche tra i più giovani, come ci conferma peraltro il dato che evidenzia come lo studio dell’italiano in America abbia superato recentemente quello del francese. E questo grazie alla vostra costante attività di promozione e alla collaborazione degli istituti italiani di cultura e alle altre associazioni italiane. La nostra certezza è che da queste iniziative, tutt’altro che estemporanee o di mera rappresentanza, si consolidino sempre di più i nostri rapporti, facendo sì che continuino a creare quelle opportunità che ad altri, prima di noi, non furono concesse”.