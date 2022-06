ADDIO MASCHERINE, DA OGGI CADE L'OBBLIGO IN (QUASI) TUTTI I LUOGHI "AL CHIUSO"

Addio alle mascherine al chiuso. Da oggi, 15 giugno, cade l'obbligo di mascherine nei cinema, nei teatri e negli eventi sportivi al chiuso. C'è una proroga, però, dell'obbligo per trasporti e ospedali fino a settembre. Sono luoghi affollati e avere prudenza può essere positivo, così come in ospedali e Rsa. Cambiano anche le regole relative all'obbligo della somministrazione del vaccino anti Covid per gli over 50, gli insegnanti, il personale non docente della scuola, le forze dell’ordine e i militari. Di conseguenza, decade anche la multa da 100 euro inflitta in base ai controlli dell'Agenzia delle entrate sull'effettiva vaccinazione dei soggetti che rientrano in queste categorie. Non è più imposto il vaccino obbligatorio per andare al lavoro. Differente la situazione dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario, cioè i medici e chi presta servizio nelle strutture sanitarie e nelle residenze Rsa, per cui è ancora previsto il super Green pass. In questo caso, per garantire una maggiore tutela dei pazienti e del personale stesso, le regole sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022.