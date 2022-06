VIDEO / «BONUS DA 200 EURO, ECCO LA VERITA'», MIRKO D'IGNAZIO (CGIL) INTERVIENE SUL "CASO" DEL MOMENTO

C'è gran confusione sul bonus da 200 euro, che dovrà essere erogato a luglio, per aiutare le famiglie a superare questo momento di difficoltà economica legato agli aumenti di energia, benzina, gas... Sulle prime, infatti, sembrava che il bonus fosse automatico, adesso invece si scopre che i lavoratori dipendenti dovranno richiederlo. Mirko D'Ignazio della Cgil ha deciso di intervenire per spiegare come stanno esattamente le cose.

