PARCHEGGI A TERAMO: ECCO TUTTE LE NUOVE TARIFFE

Ecco quanto ci costerà parcheggiare a Teramo con l'avvio, da domani, dell'era Easy Help nella gestione dei parcheggi in città. Nella foto che Certastampa.it pubblica sono riportate le singole tariffe a seconda dell'ora di sosta e della zona in cui si decide di lasciare la propria auto. Se si è scelto di confermare la prima mezz'ora gratuita in zona stazione, si è deciso di ridurre il costo della seconda ora in centro che così scende da 1,50 euro a 1,20. Ma ci sarà la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per i residenti da 50 euro all'anno. Ovvio che fino a quando non arriveranno i 33 parcometri, non si pagherà nulla: l'installazione è prevista per la prossima settimana. Nel frattempo, è iniziata la formazione dei 22 ex Tercoop che ieri hanno sottoscritto il contratto con la Easy Help: ci sarà chi diventerà ausiliario del traffico con le competenze specifiche anche in materia di sanzioni, dando così una mano alla polizia municipale e ci sarà chi sarà il classico assistente-parcheggiatore per supportare gli automobilisti ad utilizzare al meglio i sistemi di pagamento del parcometro. Si potrà pagare con moneta, pos oppure da remoto tramite app.