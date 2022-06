PRESENTATO IL PRIMO FESTIVAL A TERAMO LGBTQIA: «CONTRONATURA FEST»

«Contronatura Fest». L'Associazione Afrodite è orgogliosa di presentare Contronatura Fest, il primo festival LGBTQIA+ in Abruzzo. Parteciperanno al festival artisti autori e performers da tutta Italia. Ci sarà intrattenimento per tutti i gusti: venerdì 17 inizieremo nel pomeriggio con ben due spettacoli per bambini, seguirà la presentazione di un libro con annessa performance, uno spettacolo di burlesuqe e un gruppo internazionale di musica elettronica. Per il secondo giorno abbiamo organzzato due performance che prenderano vita in contemporanea. Quattro street artist realizzeranno opere a tema pride da una parte, dall'altra ci sarà una sessione di body painting, due artiste dipingeranno due ragazze. Per la sera ci sarà uno spettacolo drag e concluderemo la serata con il dj set.