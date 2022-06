L’EX ASSESSORE MISTICHELLI: “IL SINDACO DICE DI NON AVER MAI TOLTO DELEGHE A NESSUNO… S’È DIMENTICATO DI QUELLO CHE HA FATTO A ME”

Viaggia su Facebook il post dell'ex assessore Mistichelli, a commento del nostro articolo

Caro Valdo Di Bonaventura, alcune dinamiche ho sempre fatto fatica a comprenderle.

La stima e l’affetto che ci legano mi obbligano a farti desistere da certi intenti. Sei presente h24 sul territorio, disponibile, operativo, competente e noi cittadini apprezziamo quello che fai.

La tua vicenda, e le esternazioni del nostro primo cittadino che ci domanda “ho mai tolto o ho tolto qualche delega a qualcuno? Non mi pare…” mi obbligano a rispondere, richiamando alla sua attenzione le mia personale vicenda.

Probabilmente avrà dimenticato di avermi tolto deleghe e fiducia più di due anni fa.

Per la sua memoria corta altro non posso fare che sorridere, sorridere e sorridere.





SIMONE MISTICHELLI

Alla fine del post, un hashtag che suona come un arrivederci elettorale, quasi un preannuncio di candidatura #maggio2023