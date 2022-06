SEI CONSIGLI PER MUOVERSI COME FREELANCE

Vuoi uscire allo scoperto dalla tua solita nicchia? Mettiti alla prova pubblicizzando la tua attività con questi efficaci consigli! Pubblicizzare la propria attività, infatti, è essenziale per farsi conoscere dai potenziali clienti.

Puoi promuoverti attraverso tantissimi strumenti messi a tua disposizione per potenziare il tuo Personal Branding. Racconta te stesso e il tuo lavoro in modo pratico ed efficace, evidenzia le tue capacità, accresci la tua autorevolezza e la reputazione nel tuo ambito lavorativo; quindi, assicurati che le persone ti trovino e scelgano di diventare tuoi clienti.

Ma come puoi fare e ottenere tutto questo?



Apri il tuo Sito Web



Un sito web può offrire una panoramica completa del tuo business, può mostrare il tuo portfolio professionale, il tuo curriculum, delle foto che raccontano il tipo di attività che svolgi, accogliere un blog, insomma, tutto quello che può raccontare te ed il tuo business a tutti i tuoi potenziali clienti.



Metti in piedi un Blog



Non solo sarebbe in grado di aiutarti a raccontare meglio la tua attività, ma è molto utile per migliorare il posizionamento su Google, a patto che tu metta in pratica una buona SEO, ovvero tutti quegli accorgimenti che ti servono per ottimizzare i contenuti del tuo sito web sui vari motori di ricerca. Google, infatti, “da un voto” a tutti i contenuti presenti sul web e quelli non curati sotto questo aspetto rischiano di non apparire mai nelle ricerche degli utenti online.

Crea un tuo Portfolio



Per sviluppare una strategia di marketing progettata per promuovere la tua attività e il tuo lavoro devi prima creare il tuo portfolio. Altro non è che una vetrina dei lavori da te svolti e delle relative descrizioni in merito al tuo operato. Documenterai, così, la tua attività professionale ed i risultati da te ottenuti, dimostrando le tue capacità a chiunque ne sia incuriosito e interessato.

Consiglio: non limitarti ad un noioso elenco dei lavori che hai svolto; racconta la tua storia e affidati alla potenza visiva, soprattutto se operi nel settore del Web, della Pubblicità e della Comunicazione.



Stampa dei Biglietti da visita



Un biglietto da visita spesso rappresenta, nella maggior parte dei casi, il primo approccio commerciale con potenziali clienti.

Il mercato è un campo davvero vasto e molto combattuto e i biglietti da visita sono come fiori dal nome “Non ti scordar di me” e, proprio come dei fiori, più sono esteticamente belli, creativi e affascinati, più attireranno interesse e curiosità.

Oggi giorno, ad esempio, esistono dei bellissimi e originalissimi biglietti da visita con rilievo in oro realizzati attraverso la stampa in serigrafia con un effetto lucido a specchio. Conferiscono indubbiamente eleganza, unicità e prestigio alla attività e alla tua personalità a 360°.

Struttura la tua presenza sui Social



Se utilizzati nel modo giusto sono strumenti in grado di generare nuovi contatti e aumentare il traffico verso la tua attività. Potrai condividere articoli del tuo blog oppure creare contenuti originali interessanti; imponiti come obiettivo quello di coinvolgere il tuo pubblico di riferimento con commenti e “mi piace”, tutte interazioni che accrescono la tua fama sui social e, di conseguenza, la tua rete di potenziali clienti!

Imposta delle Campagne di Advertising



Per concludere questa guida ti consigliamo di tenere fortemente in considerazione le campagne pubblicitarie sui social e su Google. Queste sono indispensabili e catturano l'attenzione delle persone. Come ottenere ottimi risultati? Affidati ad un professionista e ricerca obiettivi concreti. Se farai tutto per il verso giusto aumenterai sicuramente l'interesse verso la sua attività e la visibilità verso tutte le pagine (web e social) legate al tuo lavoro e alla tua figura professionale.