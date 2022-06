SCOPERTE ALLA BIBLIOTECA DI FRANCIA TRE LETTERE DI MELCHIORRE DELFICO

La lettera al Gonfaloniere di Ascoli Tullio Lazzari del 5 marzo 1831

Il 5 marzo 1831 l’87enne Melchiorre Delfico scrive una lettera al Gonfaloniere di Ascoli Tullio Lazzari. Si dice confuso nel vedersi onorato dal primo rappresentante di una città, che considera “patria di attenzione ed onore” e dalle espressioni che sono state usate nei suoi confronti e della gratitudine mostratagli per ciò che egli, nella sua età cadente, ha potuto dire intorno a quanto l’illustre Cantalamessa ha potuto raccogliere riguardo agli uomini che si sono distinti per lettere e per arti. Egli scrive ancora di considerare “come una manifestazione di patriotici veri sentimenti” la cortesia delle espressioni del Gonfaloniere Lazzari, per le quali ringrazia, “sperando che voglia sempre credere da me affettuosi sensi per la patria, e donato rispetto a chi la regge, ai cui sensi mi confermo”.

Lo scritto, a prima vista, sembra un normale lettera di ringraziamento di Delfico per le lodi ricevute per aver mostrato di apprezzare la pubblicazione di Giacinto Cantalemessa Carboni “Memorie intorno i Letterati e gli Artisti della Città di Ascoli nel Piceno” (Ascoli, 1831), ma è qualche cosa di più. Esso mostra come il Delfico avesse precisi orientamenti politici e li esprimesse, sia pure ammantati con un velo ordito secondo i suoi consueti codici di “riservata prudenza”, che non gli avevano mai fatto correre i pericoli corsi da altri, che, per quegli orientamenti ci avevano rimesso la testa nei periodi più turbolenti della vita politica del Regno di Napoli. Il suo richiamo ai “patriotici veri sentimenti” e alla “patria”, ha un preciso significato, che trova spiegazione nel momento storico che la vita politica di Ascoli tra vivendo quando egli scrive questa lettera. Scoppiata nel Ducato di Modena la rivolta anti austriaca in nome dell’indipendenza italiana, era serpeggiata fino ad Ascoli, dove il 21 febbraio 1831 il Delegato Apostolico Benedetto Folicardi aveva dovuto cedere la città al generale Giuseppe Sarcognani, il quale aveva separato Ascoli da Fermo e aveva in Ascoli nominato un governo provvisorio con Tullio Lazzari a Gonfaloniere e Giacinto Cantalamessa Carboni a Segretario, governo che in seguito venne completato con l’avvocato Serafino Panichi, Francesco Talianini, Francesco Merli, Nicco Voltolini e Giuseppe Tocchi.

Il governo provvisorio, nato da una rivolta antiaustriaca durerà in Ascoli solo quaranta giorni, prima che la reazione del papa Gregorio XVI, succeduto a Pio il 2 febbraio di quell’anno, ripristinasse l’antica situazione politica, non senza una certa repressione, sia pure temperata dai francesi sbarcati ad Ancona il 23 febbraio. Dunque, la lettera di Delfico al Gonfaloniere Tullio Lazzari era davvero qualcosa di più di un ringraziamento per la gratitudine causata dal suo apprezzamento dell’opera letteraria di Cantalemessa, era un’espressione di solidarietà politica per un governo cittadino rivoluzionario che nella città più meridionale dello Stato Pontificio sul confine con la città più settentrionale del Regno di Napoli innalzava il vessillo “patriottico” dell’indipendenza italiana dall’Austria. Ma la “prudenza” induceva Delfico, a 87 anni così come quando era assai più giovane, a scrivere sapientemente in modo da non compromettersi più di tanto con estremismi ritenuti dannosi per sé e per la causa per quale operava in silenzio.

