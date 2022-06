VALERIA MARINI E FARGETTA AL BAHIA BEACH CLUB, L'ESTATE ENTRA NEL VIVO





Doppio appuntamento tutto da vivere al BAHIA Beach Club a Giulianova, che sta organizzando una stagione estiva 2022 indimenticabile. In una location riservata, tra le pinete ed il mare, il locale gestito da Francesco Fabbi e Gianliuca Bassino ha deciso di dare forma al divertimento, con tanti ospiti. I prossimi in calendario saranno Fargetta, disc jockey, produttore discografico e regista radiofonico, in programma per il 26 giugno e Valeria Marini attesa per domenica 3 luglio. Due serate di grande richiamo per il Bahia, Beach Club, che nell’attesa continua a farsi promotore di divertimento e di benessere, anche a pranzo, con piatti di pesce, e a cena con arrosticini, formaggio fritto etc. .