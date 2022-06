AD ARSITA SI PRATICA LA TRANSUMANZA: SABATO 18 E DOMENICA 19 GIUGNO

Si terrà questo weekend la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Arsita, in collaborazione con il Comune di Arsita, la Cooperativa Masserie del Parco, il CAI sezione di Arsita e la Commissione medica del CAI regionale, dal titolo “La Transumanza verticale arsitana”.

Saranno due giornate all’insegna dell’ambiente declinato in molte forme: la tradizione, attraverso la scoperta delle antiche vie dei pastori e la degustazione di pietanze tipiche della tradizione pastorale; lo sport, in collaborazione con Pescara Runners e Corrilabruzzo, con la corsa del transumante, abbraccerà un percorso di dodici chilometri, toccando i punti salienti del territorio sia a livello culturale che paesaggistico; il riciclo, con la collaborazione dell’associazione Rifiuti Zero Abruzzo, attraverso laboratori e giochi dedicati ai bambini e ai ragazzi.

“L’idea è nata dalla volontà di ampliare la transumanza così da non renderlo un evento fine a se stesso. È la prima volta che ci confrontiamo con il mondo del podismo, che rientra nella nostra visione di turismo lento e poco impattante a livello ambientale, considerando che siamo all’interno del Parco Nazionale. È un evento sportivo ma ha ricadute in tanti ambiti, come quello sociale ed economico. Saranno due giorni di festa, vi aspettiamo per essere tutti “Transumanti per un giorno”, dichiara Edoardo Ferrante - Presidente della Pro Loco di Arsita”.

“L’Amministrazione comunale è orgogliosa di patrocinare questa iniziativa perché è un evento che non si esaurisce in due giorni, ma che in realtà promuove la cultura e le tradizioni di un territorio montano come quello di Arsita e dà il giusto valore a quelle persone che ancora oggi continuano a praticare la transumanza perché, se continuano a farla, vuole dire che hanno scelto di rimanere sul territorio e quindi continuare a valorizzarlo e a preservarlo. Sono contenta della collaborazione tra le associazioni del territorio e grazie ad essa potrà essere transumante per un giorno anche chi da solo non potrebbe farlo; questo grazie alla partecipazione del CAI e del Dott. Osvaldo Di Andrea, Presidente della Commissione Medica Regionale, che metteranno a disposizione delle joelette”, dichiara la Sindaca del Comune di Arsita – Catiuscia Cacciatore.

Di seguito il Programma:

18 giugno

Orari:

– 14:30 ritrovo presso il centro storico di Arsita e partenza primi bus navetta

– 16:00 inizio gare

– 17:30 giochi ecologici per bambini

– ore 19 premiazione

– ore 19:30 (per chi ha scelto l’opzione cena + gara) apertura stand cena e inizio concerto19 giugno:

Orari:

– 6:15 primo ritrovo presso Piazza Vittorio Emanuele di Arsita

– 7:30 inizio camminata dalla zona “Stella Alpina”

– 9:30 secondo ritrovo presso Fonte della Creta in località Rigopiano + sdjiuno

– ore 13 pranzo in vetta

– ore 16:30/18:00 partenze bus navetta da località Fonte della Creta alla Stella Alpina

Link per info ed iscrizioni:

18 giugno - https://www.viviarsita.it/la-corsa-del-transumante-18-06/

19 giugno - https://www.viviarsita.it/prenotazioni/