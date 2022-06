ELEZIONI / PERSIA GIÀ AL LAVORO, ECCO LA NUOVA GIUNTA DI CROGNALETO

È già al lavoro l’Amministrazione capitanata dal Sindaco di Crognaleto neo eletto Orlando Persia. Firmato in tempi record l’atto di nomina degli Assessori Comunali e già pronti gli atti per il primo Consiglio.

Commenta orgoglioso il Sindaco “La squadra che ho al mio fianco in questo impegno importante assunto per il bene del territorio e che i nostri concittadini hanno voluto affidarci con un attestato di fiducia incredibile, è già al lavoro. Ieri si è svolto il primo incontro e devo dire che, con grande compattezza e senso di responsabilità, tutti i neo-consiglieri hanno da subito espresso pareri e dato consigli sull’assetto più equilibrato e rappresentativo per il territorio.

Una comunione di intenti e una volontà condivisa che mi rende orgoglioso e davvero ottimista per il prosieguo della nostra attività.

Tengo a precisare che, per la prima volta nella storia del Comune di Crognaleto, il ruolo di Vice Sindaco sarà ricoperto da una donna, nella persona della dott.ssa Anita Ceci,Assessore con delega al Bilancio.

L’altro componente dell’esecutivo è il dott. Sebastian Maiocco, che ricoprirà il ruolo di Assessore ai Lavori Pubblici.

Ringrazio i neo-Consiglieri per la sensibilità e il senso di unità che ci hanno permesso di arrivare in tempi rapidissimi alla formazione dell’esecutivo comunale, atto dovuto nei confronti della collettività.

Con prossimo provvedimento provvederò ad affidare a tutti i Consiglieri deleghe specifiche, che consentiranno di rendere più produttiva l’attività amministrativa.”