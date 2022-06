LA CURIA ACCOGLIE UN NUOVO SACERDOTE, GIUSEPPE PACE DIVENTA “DON”

La Chiesa che è in Teramo-Atri annuncia con gioia l’ordinazione presbiterale di don Giuseppe Pace per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di Sua Eccellenza Rev.maMonsignor Lorenzo Leuzzi. La celebrazione avrà luogo sabato 18 giugno alle ore 18.30 nella Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta in Teramo.

Don Giuseppe Pace, 37 anni di Giulianova, intraprende da ragazzo il suo cammino di fede con la Gioventù Francescana presso il Santuario della Madonna dello Splendore, segnato in particolare dalle figure di padre Fernando Tribuiani e padre Paolino Potalivo. Decide quindi di proseguire e approfondire il suo percorso con l’Ufficio Vocazionale diocesano diretto da don Enzo Pichelli, che lo guiderà fino all’ingresso nel Seminario regionale abruzzese-molisano “S. Pio X” di Chieti. Altre figure di grande importanza per don Giuseppe sono state quelle di don Ennio Di Bonaventura, sacerdote della sua Parrocchia d’origine (Maria SS. Annunziata), e quella di don Enzo Manes, presso la cui parrocchia di San Flaviano ha svolto il servizio di diacono.

Nella giornata di domenica 19 giugno, Solennità del Corpus Domini, il novello sacerdote presiederà per la prima volta l’Eucaristia alle ore 10.30 nella Parrocchia di Maria SS. Annunziata e alle ore 18.30nella Parrocchia di San Flaviano in Giulianova.