APRE A CAMPLI IL NUOVO STABILIMENTO DiMAR

È stato inaugurato ieri presso la zona industriale di Floriano nel Comune di Campli il nuovo stabilimento di DiMar Group, azienda specializzata nell’industrializzazione e produzione di articoli di pelletteria destinati ai principali brand del settore moda e lusso. L’azienda opera su due distretti: in provincia di Viterbo, a Valentano, dove ha sede uno dei due stabilimento del gruppo, e in provincia di Teramo, con lo stabilimento di Floriano, nel Comune di Campli.“Siamo orgogliosi - ha detto il Sindaco di Campli, Federico Agostinelli - di avere nel nostro territorio un’azienda che rappresenta un’eccellenza del Made in Italy e che fa dell’innovazione e della sostenibilità le chiavi del suo percorso di crescita.DiMar Group - aggiunge - conferma così l’attenzione per il nostro territorio, dove ha deciso, come fatto anche da altre aziende, di continuare ad investire creando opportunità di lavoro e sviluppo. Voglio ringraziare il Presidente del CdA di DiMar Group Angelo Ciocco e il Vice Presidente e Amministratore Delegato Fabio Martinelli per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio e per la collaborazione. La nostra amministrazione, nei limiti delle proprie competenze e delle disponibilità di bilancio, ha da sempre sostenuto le imprese che operano nel nostro territorio e quelle che vorranno investirci”.Tra le misure che confermate dall’amministrazione comunale di Campli anche nell’ultimo bilancio:- TARI (Tassa sui rifiuti) azzerata per il biennio 2022/2023 alle imprese del Comune di Campli che assumono, a tempo indeterminato, almeno 5 persone;- riduzione del 50% della TARI nei primi due anni di attività per le nuove attività imprenditoriali che aprono nel Comune di Campli;- riduzione del 50% della TARI per attività non stabilmente attive in stato di crisi;- IMU azzerata per il biennio 2022/2023 alle imprese del Comune di Campli che assumono, a tempo indeterminato, almeno 5 persone.