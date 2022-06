MALORE MENTRE FA IL BAGNO, DONNA MUORE ANNEGATA

E' stato probabilmente un malore, a provocare la morte per annegamento di una donna, a Piento, sul litorale di Villa Ardente di fronte a via Liguria. La donna, stava tranquillamente facendo il bagno e nulla lasciava ipotizzare la tragedia che si sarebbe compiuta di lì a poco. Infatti, forse per un improvviso attacco di cuore, la donna ha cominciato ad agitarsi in acqua, ma senza la possibilità di riuscire a raggiungere la riva. Inutili anche i tentativi del bagnino. E' morta annegata