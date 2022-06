AL VIA DA LUNEDI' I LAVORI NELL'ANFITEATRO DI GIULIANOVA

Al via, da lunedì prossimo, l’intervento di manutenzione straordinaria sul cosiddetto “anfiteatro”, collocato poco distante dall’ingresso del molo sud del porto, sul lungomare Spalato. La grande struttura in legno lamellare, intitolata ad Ennio Flaiano, necessita di un’opera di manutenzione importante, visto lo stato di consunzione dei materiali.

I lavori, finanziati grazie ad un contributo ministeriale, interesseranno l’intera superficie del manufatto, che sarà sottoposta a trattamento protettivo. Alcuni elementi portanti saranno inoltre sostituti, così come le parti gravemente ammalorate. Il costo dell’intervento è di 69.300 euro.