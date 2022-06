PERDE L’UDITO PER UN ERRORE DEL MEDICO, ASL CONDANNATA A PAGARE 32MILA EURO

Trentaduemila euro. Per un orecchio perduto. Per quei suoni, quelle voci, quei rumori, quella musica, che non sentirà più. E’ storia di un’imprenditrice di Notaresco, oggi 60enne, che sei anni fa, per un intervento di timpanoplasticq, ha perso l’udito all’orecchio sinistro. L’operazione fu effettuata all’ospedale di Chieti e la donna, alla luce del danno subìto, ha fatto causa alla Asl di Chieti e al medico che ha eseguito l’intervento. Secondo il tribunale di Chieti, durante l’intervento si sarebbe verificata una lesione, provocata da un errore del medico, per questo è stato concesso un risarcimento da 32 mila euro. A causa di quell’errore, la donna ha dovuto subire altre due operazioni, l’ultima delle quali relativa all’anno chiusura definitiva del condotto uditivo