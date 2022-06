SONO DUE LE MISS ABRUZZESI ALLA FINALE NAZIONALE DI MISS MONDO

Tutto pronto per il gran finale del concorso nazionale di Miss Mondo Italia, la serata conclusiva si terrà sabato 18 giugno presso il Teatro di Villa dei Fiori di Gallipoli (LE).

Le concorrenti in gara per contendersi l’ambito titolo saranno ben 25 provenienti da ogni regione d’Italia e non poteva mancare la nostra regione Abruzzo rappresentata dall’ Agenzia FourEvent con il responsabile Camillo Del Romano ed il suo staff che ne ha curato tutti i casting e varie selezioni nel corso dell’anno fino alla finalissima di Miss Mondo Abruzzo tenutasi a L’Aquila lo scorso 29 maggio vinta da Julia Fuschi 18 anni di Montesilvano (Pe) che si è aggiudicata l’ambito titolo di Miss Mondo Abruzzo 2022.

Il primo gruppo di miss arrivate lo scorso 1 giugno a Gallipoli per la fasi pre-finali sono state 6 ed i loro nomi sono: Federica Memmo, Giulia Cataldo, Valentina Morelli, Julia Fuschi, Maria Carmen Crescenzi e Elisa Scaricaciottoli, ma nei vari passaggi giuria dei giorni scorsi la squadra abruzzese si è assottigliata e nel gruppo delle Top 25 nazionali sono rimaste solo 2 miss: Elisa Scaricaciottoli 18 anni di Ortona (Ch) e Maria Carmen Crescenzi 23 anni di Pescara e proprio quest’ultima si è già aggiudicata nei giorni scorsi la fascia nazionale di Miss Mondo Sport Italia, grande la sua soddisfazione per la meritata fascia e soprattutto perché lei è una sportiva ed atleta di ginnasta ritmica ed acrobatica.

Nella serata finale la conduzione affidata a Simone Rugiati e fra i tanti ospiti e giurati saranno presenti: Emanuela Aureli, Fabio Fulco, Rossella Izzo, Luca Abete ed Edson D’Alessandro, non mancherà la miss Miss Mondo Italia in carica Claudia Motta la bellissima bionda legata alla nostra regione e sempre presente negli eventi di questa stagione, infine ricordiamo che nella passata edizione una ragazza abruzzese Lorenza Mammarella 24 anni di Chieti, ha vinto la fascia nazionale di Miss Mondo Cinema.

Soddisfazione per il patron del concorso Antonio Marzano per il buon lavoro svolto dai rappresentanti Abruzzesi Camillo Del Romano e Laika D’Agostino dell’agenzia FourEvent e saranno presenti in prima fila per la finale nazionale.