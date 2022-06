DOMENICA, A SAN GABRIELE, IL GRANDE RADUNO DEGLI ALPINI ABRUZZESI

Domenica 19 giugno il santuario di San Gabriele (Teramo) ospiterà il 30° raduno degli alpini abruzzesi, in ricordo dei caduti di Selenyj-Jar (Russia) durante la campagna di Russia del 1942. Dopo due anni di raduni simbolici, a causa della pandemia, quest’anno gli alpini si ritroveranno numerosi al santuario. Si prevede la partecipazione di alcune migliaia di ex alpini provenienti soprattutto dall’Abruzzo, ma ci saranno anche delegazioni da altre regioni italiane.

L’incontro, organizzato dall’associazione nazionale alpini (A.N.A.), sezione “Abruzzi”, e dal gruppo di Isola del Gran Sasso (Teramo), avrà inizio alle ore 8 nel piazzale del santuario con la partenza del campionato nazionale A.N.A. della marcia a staffetta, in occasioni delle 3° Alpiniadi estive che per la prima volta si svolgono in Abruzzo. Quest’anno quindi non ci sarà l’imponente sfilata da Isola al santuario, proprio a causa della coincidenza con le Alpiniadi estive 2022. La giornata sarà conclusa alle ore 12.15 con la celebrazione della santa messa in suffragio dei caduti della campagna di Russia.

La manifestazione di domenica sarà preceduta da altri eventi.

Venerdì 17 giugno, alle ore 21, nell’antica basilica di San Gabriele il Coro A.N.A. “Stella del Gran Sasso” offrirà un concerto di canti alpini.

Sabato 18 giugno, presso la sala convegni del Museo Stauròs del santuario, alle ore 17.30, si svolgerà un incontro in ricordo dell’alpino Valentino Di Franco, morto a 99 anni lo scorso 18 maggio, ultimo reduce della celebre battaglia di Selenyj-Jar. Sarà anche proiettato il docufilm “La vittoria di Monte Marrone”, realizzato dai registi Anna Cavasinni e Fabrizio Franceschelli.