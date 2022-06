SUPERBONUS: 4 MILA CANTIERI IN ABRUZZO… MA I SOLDI SONO FINITI

Sono più di 4mila gli interventi di Superbonus 110% in Abruzzo, con un importo ammesso a detrazione di oltre 900 milioni di euro. Il problema è che sono finiti i fondi, visto che il plafond nazionale previsto e pari a 33,3 miliardi di euro è già stato sforato di 400 milioni con tutti i cantieri già in essere. Quindi sarà molto difficile accogliere altri progetti. A meno che il Governo non preveda una nuova linea di finanziamento, ma anche questa è una misura che in Finanziaria potrebbe non trovare spazio. Intanto, le banche rallentano, perché rivelano di aver già terminato le disponibilità di erogazione concesse per i Superbonus. Insomma, bisogna trovare una soluzione. Nell’attesa, gli esperti consigliano che, anche se il Superbonus continuerà fino a tutto il 2023, per ora …chi non ha già cominciato, rifletta molto bene.