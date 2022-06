GASPARA STAMPA / L'ANAGRAFE DEL COMUNE SPEDISCE FUORI COMUNE

Caro sindaco di Teramo,

ma lo sa che per una carta d'identità cartacea d'urgenza il suo Ufficio Anagrafe oggi mi ha spedito in un altro Comune? "Ci provi", mi hanno detto. E non solo ci ho provato, ci sono riuscita.

Ma alcune domande gliele devo proprio fare, sindaco:

- perchè con due operatori allo sportello deputati a rilasciare carte d'identità a Teramo, mi sono dovuta rivolgere ad un altro ufficio anagrafe in un altro ente?

- perchè quei due operatori non sono stati in grado di rilasciarmela sostenendo che l'operatore "addetto" oggi non era presente e non si sa quando tornerà?

Ferie o altro, qualunque sia il motivo, ci dovrà pure essere un impiegato dell'Anagrafe titolato a sopperire all'assenza e rilasciare quel tipo di documento, no?

non vorrà mica rispondermi che all'Ufficio Anagrafe di Teramo si rilasciano solo carte d'identità elettroniche? Domanda retorica.

Eppure ricordo un recente concorso e ricordo un suo assessore che confermava i 6 nuovi innesti all'Anagrafe di piazzale San Francesco.

E ora un ringraziamento ai due impiegati incontrati nel Comune "adottivo", i quali si occupano dei servizi anagrafici in aggiunta a quelli di altri settori. Li ringrazio pubblicamente perchè quella carta d'identità cartacea d'urgenza me l'hanno rilasciata in 10 minuti.

L'incazzatura per quanto successo a Teramo, le assicuro, è durata molto di più.