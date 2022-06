EX SCUOLA ELEMENTARE DI CARTECCHIO SOMMERSA DA ERBACCE E NON SOLO...DIMENTICATA DA COMUNE E TE.AM

Buona giornata e buon lavoro. Faccio presente lo stato di assoluto degrado in cui versa l'ex Scuola elementare di Cartecchio, insieme alla parte esterna all'inferriata di protezione dove c'è la fermata degli autobus urbani e suburbani, con la presenza di una carcassa di un gatto, segnalato alla TEAM, meno di una settimana fa e ancora non rimosso, con il cattivo odore, esaltato dal caldo, della sua decomposizione. Più volte negli ultimi 6 anni ho segnalato alle amministrazioni comunali il lento degrado della zona, chiedendo almeno la rimozione della vegetazione che stava man mano crescendo. Nulla è stato fatto. Nel frattempo è diventata una discarica a tutti gli effetti. E' un dolore enorme vedere la Scuola che ho frequentato da bambino negli anni '70 in queste condizioni e che per 60 anni è stata l'unica istituzione pubblica presente nel quartiere, oltre a diventare in seguito Sede del Comitato di Quartiere e luogo di aggregazione per attività sociali. A questo si aggiungono altri problemi evidenziati a più riprese negli ultimi anni anche dal Comitato di Quartiere di Villa Pavone alle vostre Redazioni e all'Amministrazione Comunale. Resta il fatto che il mio appello è un grido accorato perché le immagini che vedrete simboleggiano la mancanza di attenzione verso un edificio che testimonia la storia del nostro quartiere dal punto di vista sociale insieme alla memoria affettiva che l'accompagna.

Grazie dell'attenzione che vorrete accordarmi

LETTERA FIRMATA