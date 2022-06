S’È SPENTA MADDALENA LENTI, STILOSA SIGNORA DEL GIORNALISMO TERAMANO

Si è spenta a 92 anni Maddalena Lenti, conosciutissima protagonista della vita culturale e giornalistica teramana. Dopo iniziali collaborazioni con le riviste “Gioia” e “Grazia”, la sua attività è proseguita con numerosi articoli e documentari dedicati al patrimonio storico, artistico e ambientale, in particolare abruzzese. Nel 1996 curó il settore “Cultura” della rivista “ABC – Abruzzo Beni Culturali”. Amava il teatro. Originaria del Veneto, aveva vissuto ad Ancona prima di arrivare a Teramo seguendo il marito Roberto oncologo.

Quella di Maddalena Lunardello Lenti è una storia particolarissimo, era adolescente quando, per un anno e mezzo fu un'inconsapevole staffetta partigiana, portando i messaggi ai combattenti della libertà che si erano rifugiati nei boschi di Schio. Una signora, nel senso più vero del termine, nei modi e nello stile, con quella vezzosa “erre dolce” che, nelle interviste televisive che realizzava per le emittenti teramane, era diventata la sua cifra stilistica. Autrice di libri e grande lettrice, amava partecipare con attenzione e interesse reale alle tante presentazioni in città. Amava anche il teatro, tanto da dedicargli articoli, trasmissioni e libri . Lascia tre figli, Massimo, Luigi e Micol.