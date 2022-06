L’ANCI PREMIA COL “CODICE ROSSO” IL SOTTOSEGRETARIO GABRIELLI

Questa mattina il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, in qualità di Presidente Anci Abruzzo, ha partecipato, ad Ancona, al seminario “Previsione e prevenzione dei rischi sismico e geoidrogeologico”, organizzato dal Comune di Ancona insieme ad Anci e all’Università politecnica delle Marche, con la collaborazione e il patrocinio del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle iniziative promosse per il 50° anniversario del terremoto di Ancona. Iniziativa nel corso della quale il sindaco D’Alberto, in rappresentanza di tutti i sindaci di Abruzzo, Marche e Umbria, ha consegnato il riconoscimento “Codice Rosso” a Franco Gabrielli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

“Sono onorato, oggi, di consegnare questo riconoscimento al Sottosegretario Gabrielli – ha sottolineato il primo cittadino – di cui vogliamo omaggiare il lavoro svolto prima come capo della Protezione Civile e attualmente come Sottosegretario. Un omaggio che gli rivolgiamo in rappresentanza delle comunità di Abruzzo, Marche e Molise, che al di là dei confini geografici sentono di far parte di un’unica macroregione che condivide un destino comune. Oggi viviamo un momento particolarmente delicato, in cui scontiamo, così come accaduto durante le diverse emergenze, uno smantellamento istituzionale e normativo che crea disorientamento. In questo contesto l’unico sistema ad aver tenuto è stato proprio quello di Protezione Civile, fondato sui principi di sussidiarietà e solidarietà. Un sistema che deve guardare sempre più a quel rapporto circolare tra prevenzione, gestione dell’emergenza e ricostruzione che ha caratterizzato, grazie al lavoro del commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini, la ricostruzione delle scuole. Oggi è stata finanziata la ricostruzione di tutte le scuole, al di là dell’agibilità, con l’obiettivo di riconsegnare ai nostri figli scuole sicure. Il lavoro del Sottosegretario Gabrielli, che l’Abruzzo porterà sempre nel cuore per averlo conosciuto nel momento del tragico bisogno, rappresenta un patrimonio su cui oggi si sta costruendo un futuro più sicuro”.

Il momento della consegna del riconoscimento