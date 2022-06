MUORE NEL SONNO A 41 ANNI MADRE DI TRE BAMBINI

Era in vacanza con la famiglia. Una vacanza attesa per tutto l’anno, che seguiva i due anni pesantissimi di pandemia. Nessuno poteva immaginare che per la donna quarantunenne, turista a roseto degli Abruzzi, questa sarebbe stata l’ultima vacanza. È morta nel sonno stanotte, nel suo appartamentino estivo. Ad accorgersi del fatto che la mamma non si risvegliava, è stato il più piccolo dei figli, di appena 5 anni. È stato lui a richiamare le attenzioni del padre e degli altri fratelli, di 7 e 12 anni, ma non c’era più nulla da fare. La donna, S.D le iniziali, era già morta da qualche ora, forse stroncata da un infarto.