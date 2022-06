GESTIONE DEI RIFIUTI A GIULIANOVA, VINCE LA DIODORO ECOLOGIA. RIECO SECONDA, TEAM QUARTA

Sarà la Diodoro Ecologia a gestire il servizio di igiene urbana del Comune di Giulianova per i prossimi cinque anni. Sempre che non scatti un ricorso da parte della Rieco, piazzata subito alle spalle dell'azienda titolare del medesimo servizio per il Comune di Roseto degli Abruzzi. La Teramo Ambiente, presentatasi come capofila di un'Ati in cui figura anche una cooperativa emiliana, si è piazzato al quarto posto alle spalle del raggruppamento di imprese Snua srl. La vittoria della Diodoro è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, dopo l'apertura e verifica delle offerte economiche. La gara d'appalto del servizio ammontata a 26 milioni di euro per cinque anni, poco più di 5 milioni di euro all'anno. Una gara che di fatto sancisce la fine dell'esperienza dell'Eco.Te.di, la società che vedeva insieme proprio Diodoro Ecologia e TeAm. Intanto, mentre si verificano le offerte sul belvedere di Giulianova compariva uno striscione con su scritto "No alla Rieco". Ricorrerà?