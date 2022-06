SONO I LITFIBA IL CONCERTO EVENTO-BIG DI TERAMO NATURA INDOMITA

Sono i Litfiba il concerto evento di Teramo Natura indomita. Sono loro il gruppo scelto dall'organizzazione quale simbolo di questa nuova stagione di eventi a Teramo. Oltre ad Arisa, quindi, che sarà in piazza il 14 luglio, ma per la Riccitelli, Teramo accoglierà anche Piero Pelù con la sua band, che si esibirà il 28 agosto Per alcuni giorni, i rumors davano per certa la presenza di Mahmood, ma il due volte vincitore di Sanremo sembra che abbia rinunciato per problemi di date, così la scelta è caduta sui Litfiba, che a Teramo chiuderanno il tour. L'Assessore Filipponi: «A quello che ci risulta, questo potrebbe essere l'ultimo concerto della storia del gruppo, visto che quello di questa estate è il loro tour finale». In piazza, prevista un'affluenza di 5mila persone.