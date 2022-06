OPERAZIONE “ESTATE SICURA”, CONTROLLI A TAPPETO DEI CARABINIERI SUL LUNGOMARE DEI COMUNI DI ALBA ADRIATICA, MARTINSICURO E TORTORETO

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica volto a garantire sicurezza e legalità lungo la fascia rivierasca della provincia di Teramo per la stagione estiva.

Nella notte compresa tra venerdi 17 e sabato 18 Giugno i Carabinieri delle Stazioni di Alba Adriatica, Martinsicuro e Tortoreto, con l’ausilio di altri reparti della Compagnia di Alba Adriatica, hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio, volto a contrastare tutti quei reati e violazioni amministrative connessi al fenomeno della c.d. “movida”.

Nell’ambito del servizio, che ha visto l’impiego simultaneo di ben 7 pattuglie, sono stati in particolare: segnalati nr. 3 giovani alla Prefettura di Teramo quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di dosi ad uso personale di hashish e cocaina; elevate numerose contravvenzioni per infrazioni al C.d.S.; effettuati numerosi controlli alla circolazione stradale con l’etilometro con il deferimento di un automobilista risultato avere un tasso alcolemico superiore al consentito.

Nel medesimo contesto operativo i Carabinieri della Stazione di Alba Adriatica e del NORM hanno deferito una giovane donna che, in seguito a perquisizione personale e domiciliare, è stata trovata in possesso di numerose dosi di eroina per un peso complessivo di circa 30 grammi, nonché di materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente.

Gli stessi militari hanno altresì identificato e denunciato tre pregiudicati teramani che, sebbene sottoposti lo scorso anno al Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Alba Adriatica per la durata di anni tre, sono stati sorpresi fuori da un noto locale del lungomare albense intenti a consumare bevande alcoliche.