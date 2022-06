ALLA DIRETTRICE DI CERTASTAMPA, ELISABETTA DI CARLO, IL PREMIO DONNA CITTÀ DI TERAMO 2022 PER IL GIORNALISMO



È la direttrice di certastampa.it, Elisabetta Di Carlo, la vincitrice del Premio donna città di Teramo per il giornalismo, organizzato dall’associazione Obiettivo Famiglia Federcasalinghe.

Il Premio Donna, che ha cadenza biennale, è un riconoscimento che viene consegnato a donne teramane che si sono distinte in vari ambiti della vita sociale, economica, artistica, politica, imprenditoriale, artigianale, scientifiche ed altro.

A premiare la nostra direttrice è stato il decano de giornalismo teramano. Marcello Martelli

Insieme alla nostra direttrice, sono state premiate:Artigianato: Diana Eugenia, laboratorio Vuacichè

Sociale: Ambra Di Pietro, fondatrice e presidente del Circolo Colibrì Ricerca: Maria Laura Bolognesi, Presidente società italiana di chimica, divisione chimica farmaceutica Politica: Anna Ciammariconi, sindaco di Torano Nuovo Musica: Giorgia Cincirili, soprano Imprenditoria: Emilia Monti, vice presidente del Consorzio tutela Colline teramane Arte: Norma Carrelli, pittrice Turismo: Lucia Simioni presidente dell'associazione Abruzzo B&B

All’evento hanno preso parte Gianguido D’Alberto, Sindaco di Teramo, Diego Di Bonaventura, Presidente Provincia di Teramo, l’onorevole Federica Rossi Gasparrini, Presidente nazionale Obiettivo Famiglia Federcasalinghe, Tiziana Di Sante, Presidente Fondazione Tercas, Antonella Ballone, Presidente Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia e Marcello Martelli, giornalista e scrittore.

Il Premio donna città di Teramo 2022, per il giornalismo, è andato ad Elisabetta Di Carlo per la sua carriera: giornalista professionista, inizia la sua carriera nella redazione del Centro alla nascita del quotidiano abruzzese, poi diventa per anni corrispondente dell’Ansa da Teramo. Torna alla carta stampata al Messaggero, prima di partecipare alla fondazione di quello che sarà un vero e proprio fenomeno editoriale, il Cittadino, un mensile che raggiungeva tutte le abitazioni della città e del quale è stata caporedattrice per oltre dieci anni, ruolo che manterrà anche quando il mensile si evolverà generando il quotidiano La Città. Dalla carta stampata passerà alla televisione, divenendo punto di riferimento di Teleponte, poi caporedattrice della nascente VeraTv Abruzzo, poi, in un crescendo di ruoli e di impegni, parteciperà alla nascita di R+ news prima e di R115 poi. Un percorso professionale che non poteva certo ignorare le nuove tecnologie, ed infatti è stata fin dagli albori della nuova era digitale, animatrice del sito certastampa.it, che attualmente con le sue 9 milioni di pagine visitate ogni anno è tra i più seguiti del Centro Italia, e del quale è direttrice. Lettrice attenta e curiosa, è stata anche tra i vincitori del Premio letterario Teramo così come del Premio Polidoro per il giornalismo.