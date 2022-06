STORIA D’ACQUA / IL TURISMO TERAMANO GUARDA AL FUTURO ATTRAVERSO UN…TUBO.

Anche se il turismo balneare, che assorbe ancora oltre il 70% del movimento turistico regionale, sembra aver risentito degli anni del terremoto e del Covid, è la provincia di Teramo quella che assorbe gran parte del flusso. E dopo i segnali di ripresa del 2021, per quest’estate si attende un ritorno di fatto alla condizione pre-pandemia. A fronte di questa previsione, come rilevato anche dall’ultimo Piano strategico della Regione Abruzzo, i principali punti di debolezza del turismo abruzzese restano confermati e di ancora incerto superamento: cura e qualità ambientale, difficoltà (o limitatezza) dei collegamenti interni, carenza di una offerta integrata, mancanza di collegamento tra gli enti deputati, insieme alla Regione, alla promozione del territorio e tra gli operatori turistici, mancanza di destinazioni rappresentative, qualità delle risorse umane, scarsa dimensione internazionale (in particolare nelle sue aree più interne), impreparazione rispetto alle nuove forme di domanda turistica. E anche qualche difficoltà nel garantire i servizi essenziali. In questa ottica, assume un valore strategico e fondamentale il progetto “Potenziamento acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso lato Teramo – opere di completamento – 1° stralcio”, si è arrivati ad effettuare un progetto con lo scopo di realizzare un nuovo Schema idrico di adduzione e l’adozione di soluzioni nuove e definitive, che tendano al completo soddisfacimento delle esigenze della popolazione dei comuni rivieraschi di Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro. La nuova condotta in ghisa sferoidale, della lunghezza complessiva di km 18,80 di cui km 16,8 di diametro 600 mm. e km 1,98 di diametro 300 mm, ha inizio in Via Via Antonio Gramsci di Giulianova e termina a Martinsicuro in corrispondenza dell’ultimo serbatoio servito. I serbatoi interessati alla nuova adduzione della condotta sono: “GTO” e “ Montello” nel Comune di Giulianova, “Salinello”, “Tortoreto Sud”, “Tortoreto Centro” e “Tortoreto Nord” nel Comune di Tortoreto, “Colle Bianco” nel Comune di Alba Adriatica e “Villa Rosa”, “Martinsicuro Centro” “Martinsicuro nord” nel Comune di Martinsicuro. Un progetto che cerca di arrivare sempre più ad un approccio territoriale integrato per promuovere e migliorare l’uso delle risorse esistenti e creare una nuova storia turistica.