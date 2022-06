E' TORNATA, DOPO DUE ANNI, L'INFIORATA DI TORRICELLA: GRANDE SUCCESSO ANCHE A TERAMO

E' tornata dopo lo stop imposto dal Covid, l'infiorata artistica del Corpus Domini nelle vie del borgo di Torricella Sicura. Più di duecento infioritori da tutta la provincia sotto la direzione dell'associazione promotrice "TruciolinArte" e con la partecipazione di un gruppo di Magliano di Macerata hanno allestito i quindici quadri di trucioli in materiale ecocompatibile colorati ad acqua che hanno sostituito i fiori per il rispetto dell'ambiente.

Il tema di quest'anno è stato la famiglia ripreso da un'enciclica di Papa Francesco. Una tradizione che risale al XIII secolo quando c'era l'usanza di gettare i fiori per le strade durante i riti religiosi e che si è trasformata in una forma artistica. E quest'anno, pòe la prima volta: tre tappeti: due all'ingresso della cattedrale e uno in piazza Martiri, sono stati allestiti a Teramo.