FESTA DELLA MUSICA DOMANI NEL CENTRO STORICO DI TERAMO

“Festa della Musica” nella giornata di martedì 21 giugno nel centro storico di Teramo.

Durante la giornata, piazza Martiri della Libertà e piazza Orsini, saranno protagoniste di “Piano non Stop”, l’evento aperto a tutti coloro che amano la musica che avranno la possibilità di esibirsi in pubblico grazie al pianoforte messo a disposizione dall’organizzazione. Sono tante le prenotazioni già prevenute al numero 3282817458.

La “Festa della Musica” si aprirà alle ore 11.30 con l’esibizione di “A&L” in piazza Martiri della Libertà. Successivamente, alle ore 18, largo San Matteo sarà teatro del concerto degli allievi del Dipartimento Jazz del Conservatorio “G. Braga”.

Doppio evento alle ore 19 quando si esibiranno il “Fidanza Jazz Combo”, in via Mario Capuani, mentre “The Relatives” lo faranno in corso De Michetti.

Alle 21, in largo San Matteo, sarà il momento del “Loustic Quartet” mentre, alle ore 22, in piazza Martiri della Libertà, saranno “Peppers and The Jellies” a chiudere la giornata dedicata alla musica.