VAL FINO / SP36 ANCORA CHIUSA: "RIAPRITE STA C...O DI STRADA"

A neanche un giorno dallo striscione messo fuori la galleria di Frondarola, chiusa da mesi, è spuntato un altro striscione. Questa volta per la strada provinciale 36: "Riaprite sta c..o di strada" recita lo striscione. La strada chiusa per un intervento di consolidamento, dopo vari non risolutivi che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni, doveva riaprire per il 2 giugno ma così non è stato. I giorni e le settimane passano e tutto resta così com'è con buona pace di chi, residente nei Comuni di Arsita, Bisenti, Cermignano si ritrova costretto a cambiare percorso, allungando tempi e aumentando i disagi. La sp36 è la strada più breve che da Teramo porta a Bisenti ma la sua chiusura rende quasi isolato il Comune. In un altro punto della provinciale incriminata, qualcuno ha sintetizzato la situazione con un messaggio inequivocabile vergato a mano sul divieto di transito: "Benvenuti in Africa...".

Com'era la storia che le aree interne vanno valorizzate?