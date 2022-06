IN 170 AD ARSITA PER VIVERE UNA DOMENICA COME UN PASTORE TRANSUMANTE

Un fine settimana all'insegna dell'ambiente, della vita all'aria aperta, dello sport, della sostenibilità e della riscoperta della cultura e delle tradizioni di una comunità che ancora oggi pratica l'antica transumanza. Tutto questo ad Arsita, Comune della Val Fino che sabato e domenica ha contato numerose presenze: chi ha preso parte alla gara di corsa, chi ha scelto i laboratori per i più piccoli a cura dell'associazione Rifiuti Zero Abruzzo dedicato al riciclo e al rispetto dell'ambiente, chi ha voluto cenare in piazzetta e chi, ieri, ha scelto di cimentarsi in un giorno da pastore transumante. In 170 coloro che ieri mattina hanno partecipato alla "salita" fino a duemila metri, seguendo il sentiero che ancora oggi alcuni pastori del posto seguono con le loro greggi (la cooperativa Le Masserie del Parco). Valore aggiunto della giornata di ieri, la possibilità concessa di percorrere gli stessi sentieri anche a chi purtroppo ha problemi di mobilità. Una giornata all'insegna della riscoperta delle tradizioni e dei lavori che non fanno assolutamente parte solo del passato. La due giorni si deve alla Pro Loco in collaborazione con l'amministrazione comunale e ha visto impegnate diverse associazioni a cominciare dal CAI.