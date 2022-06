STIPENDI SEMPRE IN RITARDO; SCIOPERA IL PERSONALE DELLE CASE DI RIPOSO DI TERAMO E NERETO

Le Organizzazioni Sindacali Fp Cgil, Filcams Cgil, Cisl, Cisl Fisascat e Uil Fpl, visto il perdurare della condizione di criticità economica dell’Azienda per il Servizi alla Persona n. 1 che fa registrare ogni mese ritardi nell’erogazione degli stipendi in diverse strutture di cui all’oggetto ed il rischio crescente di un’interruzione dei servizi; Preso atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione attivato il 30 maggio e conclusosi il 7 giugno. Vista l’assenza di un piano aziendale della ASP n. 1 Teramo in relazione ai servizi erogati che garantisca la continuità dei servizi hanno dichiatao lo sciopero il giorno 23 giugno per l’intera giornata lavorativa del personale delle Società Cooperative, affidataria dei servizi sanitari-sociali delle Case di Riposo: “De Benedictis” a Teramo; “Rozzi” a Nereto e dei servizi di Ristorazione di ristorazione della casa di riposo “De Benedictis” a Teramo. in tale circostanza si svolgerà un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori del personale dalle ore 09.30 alle ore 12.30 in Largo San Matteo a Teramo