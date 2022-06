SFIORATA LA TRAGEDIA IN UN’AZIENDA TERAMANA

LIn una Azienda metalmeccanica Teramana, questa sera un lavoratore si è accasciato a terra perdendo i sensi andando in arresto cardiocircolatorio. Solo la prontezza, la formazione dei lavoratori e la lungimiranza del datore di lavoro nel far installare all'interno della fabbrica un defibrillatore ha permesso a questo lavoratore di raccontarla.

Ora torna sempre più prioritario nelle industrie Teramane affrontare seriamente un piano "calore" che in questa, e nelle prossime settimane vedranno gli stabilimenti diventare dei veri e propri forni crematori durante le ore pomeridiane, in particolare per i turnisti 14,00=22.00.

Con queste temperature non si possono chiedere le stesse efficienze produttive che si hanno in periodi più miti. In particolare dove le catene produttive sono composte da Donne, e ultra cinquantenni.

È giunto il momento che le Aziende ascoltino le RSU Aziendali, ed insieme a loro salvaguardino il capitale "Umano". Ricordiamo anche all'ispettorato del lavoro di fare il suo compito in questi giorni, e ricordiamo anche che non tutte le Aziende metalmeccaniche sono virtuose come la sopra citata.

La produzione può rallentare, perché operaie ed operai non devono "creparci" sopra. Ma vano trovate soluzioni alternative anche con orari diversi e più confacente nelle temperature.

Direttivo

FIM-Cisl Teramo.

Segretario Territoriale

M. Boccanera