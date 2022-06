ROSETO/ DEL PIERO RIMETTE LA "10" E FA DOPPIETTA, JUVE BATTE MILAN

Palamaggetti gremito a Roseto degli Abruzzi, ieri sera, per la partita Juventus Legends vs Milan Legends. Stella della serata Alessandro Del Piero acclamato da oltre 2mila tifosi. Tutto esaurito per l'evento.

"Indossare la maglia della Juve è sempre una emozione e così è anche questa sera". Così l'ex capitano dei bianconeri che ha parlato anche di alcuni big abruzzese del calcio italiano di oggi e di ieri : "Verratti è il presente e poi Massimo Oddo e Fabio Grosso che ha segnato anche nella semifinale con me. Verratti è incredibile per quanto sia bravo e con questi ragazzi ci accomuna comunque la nazionale che ha avuto anche diversi abruzzesi". L'ultima battuta di Del Piero è stata per l'ex grande presidente Giampiero Boniperti a un anno e due giorni dalla sua scomparsa: "Lo ricordo sempre. Il suo ricordo per me è unico. L'ho incontrato a Udine per la prima volta quando avevo 16 anni. Poi quando ho firmato il mio contratto con la Juventus. Manca la personalità, la presenza e il temperamento come il suo. È stato un grande presidente".

In rete anche Ambrosini, Di Livio, Zampagna, Pepe, Oddo e Brocchi. Del Piero, acclamatissimo dal pubblico, è stato tra i protagonisti in campo al termine della sfida ha ricevuto una standing ovation, accompagnata dal coro "Un capitano, c’è solo un capitano", che tante volte ha ascoltato nel corso della sua lunga e sfavillante carriera.