ESAMI DI MATURITA' DOMANI AL VIA PER 2.337 STUDENTI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Saranno 2.337 gli studenti che in provincia di Teramo saranno impegnati negli esami di maturità, da domani. Si parte con la prova di italiano, uguale per tutti su base nazionale, in cui i ragazzi potranno scegliere tra sette tracce ministeriali. Il giorno successivo i maturandi affronteranno la seconda prova, che varierà in base alla materia d'indirizzo della scuola e sarà elaborata a livello d'istituto. Dalla settimana dopo si terranno i colloqui, tutti in presenza come gli scritti. Per quanto riguarda i voti finali, sarà dato ampio spazio al credito conseguito nel triennio, con un massimo di 50 punti attribuibili, a questi andranno sommati i 25 totali conseguibili nel colloquio orale, i 15 nella prima prova e i 10 nella seconda. I più meritevoli potranno conseguire la lode. Altri, se necessario, avere un bonus di 5 punti (avendo conseguito almeno 40 crediti nel triennio e 40 punti nelle prove, ndr). L'auspicio è che gli studenti possano conseguire il risultato che sperano di ottenere, in virtù del percorso fatto e di quello che desiderano intraprendere, sostenendo tutte le prove insieme ai loro compagni e docenti, senza che nessuno abbia necessità di ricorrere a prove suppletive.